Главврач больницы торговавшей трупами стал советником губернатора Петербурга

Юрий Линец сменил на посту Юрия Шишкина и будет курировать вопросы здравоохранения. Ранее он руководил Александровской больницей в Невском районе, которая прославилась после скандала с продажей частей тел умерших пациентов.

Сам Линец в разговоре с 78.ru подтвердил свое назначение. Он сообщил, что приступает к обязанностям с завтрашнего дня и будет заниматься вопросами здравоохранения. По словам Линеца, расширения полномочий не планировалось.

До этого назначения Линец работал главным врачом Александровской больницы, расположенной в Невском районе Петербурга. Это медицинское учреждение получило широкую известность после громкого скандала, связанного с продажей частей тел умерших пациентов.

