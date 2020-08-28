Главврач больницы торговавшей трупами стал советником губернатора Петербурга

Новым советником губернатора Санкт-Петербурга по вопросам здравоохранения назначен Юрий Линец. На этом посту он сменил Юрия Шишкина.
Сам Линец в разговоре с 78.ru подтвердил свое назначение. Он сообщил, что приступает к обязанностям с завтрашнего дня и будет заниматься вопросами здравоохранения. По словам Линеца, расширения полномочий не планировалось.
До этого назначения Линец работал главным врачом Александровской больницы, расположенной в Невском районе Петербурга. Это медицинское учреждение получило широкую известность после громкого скандала, связанного с продажей частей тел умерших пациентов.
Фото: Александровская больница
