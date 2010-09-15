"Зенит" отметит чемпионство парадом по Невскому проспекту в Петербурге

Вечером Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура подсветят в сине-бело-голубых цветах. Футболисты проедут по главной магистрали города, а эпицентр праздника развернется на Малой Конюшенной.

Петербург продолжает праздновать победу "Зенита" в чемпионате России по футболу. Вечером Дворцовый, Троицкий мосты, а также мост Бетанкура будут подсвечены в сине-бело-голубых цветах. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что петербургская команда выиграла больше национальных чемпионатов, чем любой другой клуб в стране. По его словам, это историческое достижение, и многочисленные болельщики заслужили отпраздновать новую победу.

Команда уже вылетела в Северную столицу. После приземления футболистов ожидается чемпионский парад. Спортсмены проедут, в частности, по Невскому проспекту, а затем придут на Малую Конюшенную улицу, которая станет эпицентром торжеств.

Те, кто помнит живое чемпионство 2007 года, признаются, что более ярких эмоций уже не получали — тогда всё было впервые. В период, когда командой руководили Спаллетти и Вилаш-Боаш, победы немного приелись. Однако нынешний сезон складывался иначе. "Зенит" непривычно мало для себя возглавлял турнирную таблицу, поэтому многие думали, что чемпионство уйдет в Краснодар. Но петербуржцы сумели вырвать победу на самом финише.

Ранее мы сообщили о том, что факелы Ростральных колонн зажигали в честь победы "Зенита".

Фото: Telegram / Александр Беглов