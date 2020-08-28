Работу фонтанов в Петербурге продлят до двух часов ночи на время белых ночей

В Санкт-Петербурге с 18 мая по 19 июля скорректируют график работы 33 фонтанов. Северная столица готовится к периоду белых ночей и намерена предложить жителям и гостям города новые возможности для отдыха и вечерних прогулок. Об этом проинформировала пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Специалисты ведомства рассказали, что 24 фонтана будут функционировать до полуночи. В этот список вошли объекты на Петергофском шоссе, 27, на Крестовском проспекте, 21, на Московском проспекте, 165, в Ломоносове на улице Александровской, 34а, фонтан "Слава" на Московском проспекте, 188, а также фонтаны в Шушарах на улице Первомайской, на аллее Смольного, 1, на Кирочной улице, 50, на Слободской улице, 4, в парке "300-летия Санкт-Петербурга" ("Маяк" и "Лучи"), в Зеленогорске на Приморском шоссе, 549 и 559/1, на Витебской площади, 1, на Никольской площади, 1, на Лиговском проспекте, 64–66, в Румянцевском саду и на проспекте Добролюбова, 20.

Три фонтана будут работать до 23:00. Это объект на улице Павловской, 34 в Колпино и два фонтана на улице Центральной, 12 в Металлострое. Шесть фонтанов продлят свою работу до двух часов ночи. Среди них: фонтан на Дворцовой набережной, 38, на Петровской набережной, 10, в Александровском саду, на Манежной площади, на Невском проспекте, 56, а также на Казанской площади.

Большинство фонтанов будут работать по стандартному графику — с 9 утра до 10 вечера. В пригородах также изменят расписание. В Петергофе на Торговой площади, в Сестрорецке у фонтана "Крестики-нолики", а также на Московской площади и площади Ленина фонтаны будут работать с 9:00 до 23:00. Фонтан у Гостиного двора в Кронштадте откроют ежедневно с 10 утра до 11 вечера.

