Тела четырех дайверов нашли в пещере на Мальдивах

Тела четырех дайверов обнаружили спасатели в одной из подводных пещер на Мальдивах. О их гибели сообщали 15 мая. Новость появилась в ТАСС со ссылкой на МИД Италии.

Уточняется, что тела итальянских дайверов обнаружили на глубине 60 метров в секции "пещера акул". О причинах случившегося информация не поступала. Тела поднимут на поверхность в ближайшие дни. Предварительно, погибшими могут быть профессор морской биологии университета Генуи, ее дочь и еще двое исследователей.

Прокуратура Рима начала расследование. Среди предполагаемых причин – некачественная газовая смесь, погодные условия или тип газа в баллонах. Также уточняется, что дайверы погружались на глубину 50-60 метров при официально допустимых 30 метрах.

"Пещера акул" – это подводная пещера на Мальдивах, известная среди опытных дайверов своими узкими проходами, сложной навигацией и обитающими там акулами. Такие погружения считаются одним из самых опасных видов дайвинга даже для профессионалов. На глубине более 50 метров возрастает риск кислородного отравления. Отметим, что Мальдивы остаются популярным направлением среди российских туристов.

