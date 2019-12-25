Туроператоры объявили о крупных скидках на летний отдых на островах.

Мальдивы всегда считались курортом для богатых: виллы над водой, личные пляжи и ценники на номера в отелях в сотни тысяч рублей в сутки. Но в этом году ситуация изменилась. Журналисты телеканала "360.ru" выяснили, что в настоящее время туроператоры объявили о скидках до 70 процентов. В материале СМИ изучен вопрос о том, сделает ли такая громкая распродажа отдых на островах доступнее для граждан России.

Известно, что на снижение стоимости отдыха на Мальдивах повлияли сразу несколько факторов. Речь идет о том, что с наступлением летнего сезона туристы реже приезжают на курортный архипелаг, расположенный в Индийском океане. В результате местные отели всегда снижают стоимость номеров в это время года по данным пресс-службы Ассоциации туроператоров России (АТОР). в 2026 году ситуация также связана с геополитикой. На скидки повлиял вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, а также значительный отток путешественников из европейских стран. Из-за таких сложностей гостиницы для привлечения клиентов начали опускать ценники на 20-40 процентов, а по отдельным объектам дисконт сейчас доходит до 50-70 процентов.

По данным участников АТОР, самые крупные бонусы постояльцам предложили дорогие отели, расположенные на отдаленных островах. Дополнительно впервые гостиницы на Мальдивах смягчили собственную внутреннюю политику за отмену бронирований. Ранее они возвращали денежные средства при уведомлении за неделю, то теперь этот срок сократился до трех дней.

