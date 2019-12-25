АТОР: конфликт на Ближнем Востоке лишил россиян трети стыковочных маршрутов

Российские граждане лишились трети стыковочных маршрутов для перелетов за границу из-за ближневосточного конфликта. Соответствующими данными со СМИ поделились представители пресс-службы Ассоциации туроператоров России (АТОР). На текущий момент реестр доступных нашим соотечественникам для пересадок пунктов включает в себя 15 направлений: Азербайджан, Алжир, Армения, Вьетнам (Ханой), Грузия, Египет (Каир), Иордания, Казахстан, Китай (Пекин, Шанхай), Марокко, Сербия, Таиланд (Бангкок), Турция (Стамбул), Узбекистан (Ташкент) и Эфиопия. Чаще всего путешественники из РФ выбирают местом пересадки стамбульский аэропорт, который берет на себя 30-35 процентов от транзита. На китайские воздушные гавани Пекин и Шанхай в общей сложности приходится еще 15-20 процентов.

Прочие варианты заметно скромнее: Белград, Касабланка, столица Алжира и Аддис-Абеба. Однако вклад каждого из этих маршрутов не дотягивает даже до 1% в общем объеме выезда. пресс-служба АТОР

В АТОР заметили, что доступные на сегодня россиянам хабы не смогут компенсировать путешественникам временно выбывшую маршрутную сеть.

В Турции отели делают скидки россиянам до 50%.

