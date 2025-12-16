Скоростные катамараны запустили от Адмиралтейской набережной до фонтанов Петергофа

Новый водный маршрут открылся с причала на Адмиралтейской набережной, 10. Пассажиров перевозят современные суда проекта "Котлин", построенные на Средне-Невском судостроительном заводе.

Жители и гости Санкт-Петербурга теперь могут добраться до Петергофа по новому водному маршруту. Отправление осуществляется с городского причала на Адмиралтейской набережной, 10. Рейсы обслуживают скоростные катамараны проекта "Котлин".

В пресс-службе комитета по транспорту рассказали, что эти современные суда созданы на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге. Уникальная конструкция корпуса позволяет катамаранам свободно проходить под низкими мостами города, что делает их удобными для городских маршрутов.

Пассажиры могут оценить панорамный салон и просторную прогулочную палубу. С открывающихся видов на город и Финский залив поездка превращается в настоящую экскурсию.

Помимо Адмиралтейской набережной, сесть на скоростное судно до Петергофа можно также с причалов "Сенатская пристань" на Английской набережной, 2, и "Дворцовая пристань" на Дворцовой набережной, 36.

Директор Петергофа уверен, что гитлеровцы переплавили похищенный оригинал фонтана "Самсон".

Фото: Piter.TV