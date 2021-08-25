Сотрудники "Водоканала" отмыли фонтан на Манежной площади

Фонтану на Манежной площади устроили банный день. Специалисты петербургского "Водоканала" отмыли сооружение от ила и грязи, а также провели пусконаладку, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В ведении предприятия находятся 33 городских фонтана, их режим работы продлен на период белых ночей. Водная жемчужина на Манежной площади будет радовать местных жителей и туристов с 09:00 до 02:00.

Фонтан является местом притяжения для птиц, насекомых и животных, поэтому вода заиливается. Для того, чтобы обеспечить чистоту фонтана и его технически исправное состояние, такая процедура проводится раз в месяц. В период аномальной жары, когда цветение происходит больше, такая процедура проходит чаще. Иван Суржко, представитель "Водоканала"

Фото: пресс-служба "Водоканала"