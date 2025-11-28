Искусство и природа: у Манежа открылся "Цветущий сад"

В Санкт-Петербурге открылась художественная инсталляция "Цветущий сад". Проект разместился на площади у западного фасада МВК "Манеж" и стал частью культурной программы Года петербургской культуры. В инсталляции использованы более 60 живых растений — яблони, сирень, вишни и декоративные кустарники. Пространство также дополнили зеркальные конструкции и художественные панели с фрагментами произведений русских художников.
Мы решили воплотить эту концепцию именно в мае — очень символичном для Петербурга месяце, когда все расцветает, это канун лета. Нам хотелось создать свой сад и перенеси это ощущение цветения в самое сердце города, именно на площадь у Манежа. В основе композиции лежат фрагменты произведений русских художников, которые размышляли о теме сада и воплощали эти образы в свои работы.
Елена Тибина, заместитель директора МВК "Манеж"
Для создания инсталляции использовали материалы из собраний музеев разных регионов России. Среди участников проекта — художественные музеи Санкт-Петербурга, Якутии, Луганска и других городов страны.
Конечно, очень приятные ощущения. Мостовая каменная вдруг покрывается... оживает в виде прекрасных растений, то, конечно, у каждого настроение улучшается. Сегодня, правда, прекрасная погода, но я думаю, что даже если будет дождь, настроение будет прекрасное у всех, кто пройдет мимо этого интерьерного сада.
Маргарита Забашта, посетитель инсталляции "Цветущий сад"
После открытия пространство продолжит работу как открытая площадка для прогулок и отдыха, посетить ее смогут все желающие. Вокруг инсталляции также планируют проводить творческие и просветительские мероприятия.
