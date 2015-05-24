На Балтийском вокзале задержали находившихся в федеральном розыске мужчин
Сегодня, 17:03
Фигурантов передали инициаторам розыска.

Транспортные полицейские Петербурга выявили на Балтийском вокзале двоих мужчин, находившихся в федеральном розыске. Как рассказали в УТ МВД России по СЗФО 18 мая, их обнаружили с помощью автоматизированной информационной системы "Сфера". 

В частности, 24-летнего уроженца Новгородской области с апреля искали правоохранители Всеволожского района. Он скрывался от судебных органов за совершение преступления по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Также поймали 66-летнего мигранта. Его тоже искали за кражу. Фигурантов передали инициаторам розыска. 

Ранее на Piter.TV: подозреваемый в грабеже скрывался от полиции с 2000 года в Петербурге. Преступника 52 лет поймали в Приморском районе.

Фото: Piter.TV 

Теги: балтийский вокзал, федеральный розыск
