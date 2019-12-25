На Витебском вокзале задержан находившийся в федеральном розыске петербуржец

Транспортные полицейские Петербурга выявили местного жителя, который находился в федеральном розыске. Его заметили при помощи автоматизированной информационной системы "Сфера", сообщили в УТ МВД России по СЗФО 8 апреля.

Было установлено, что 37-летний мужчина скрывался за совершение преступления по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Фигуранта доставили в дежурную часть и передали инициатору розыска.

