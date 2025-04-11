Транспортные полицейские раскрыли кражу телефона на Витебском вокзале

На Витебском вокзале транспортная полиция Петербурга раскрыла кражу мобильного телефона. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО 6 апреля.

В дежурную часть обратилась жительница Саратовской области с заявлением о том, что у ее внука пропал телефон, оставленный в зале ожидания. Сумма причиненного ущерба составила порядка 11 тыс. рублей.

Подозреваемым в похищении чужого имущества оказался 52-летний уроженец Псковской области. Потерявший оставил гаджет на скамейке и отошел, чем и воспользовался злоумышленник. Потом он отправился к перрону, чтобы уехать домой на электричке, но его поймали.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО