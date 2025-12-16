На КАД автомобиль каршеринга насмерть сбил перебегавшего дорогу мужчину

Личность погибшего устанавливается.

Ночью 7 июня на внешнем кольце Кольцевой автомобильной дороги (КАД) произошло смертельное ДТП. По данным полиции, в 01:35 на 67-м километре водитель автомобиля каршеринга, 2008 года рождения, совершил наезд на мужчину, перебегавшего проезжую часть. От полученных травм, несовместимых с жизнью, пешеход скончался на месте происшествия.

Личность погибшего в настоящий момент устанавливается. По факту аварии полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее Piter.TV сообщал, что пьяный водитель на Пискарёвском проспекте протаранил автобусы на остановке.

Фото: PIter.TV