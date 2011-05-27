Байкер сломал ногу после ДТП на Пискаревском проспекте

Мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В Петербурге на перекрестке Пискаревского проспекта и Львовской улицы произошло ДТП, в котором пострадал байкер. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По предварительным данным, 5 августа мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем. Он получил перелом ноги. Мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту аварии сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: неизвестная женщина погибла под колесами автомобиля "Газель" на Краснопутиловской улице. Ее сбил 31-летний водитель, двигавшийся по тротуару.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП