  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Байкер сломал ногу после ДТП на Пискаревском проспекте
Сегодня, 8:32
41
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Байкер сломал ногу после ДТП на Пискаревском проспекте

0 0

Мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В Петербурге на перекрестке Пискаревского проспекта и Львовской улицы произошло ДТП, в котором пострадал байкер. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По предварительным данным, 5 августа мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем. Он получил перелом ноги. Мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту аварии сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: неизвестная женщина погибла под колесами автомобиля "Газель" на Краснопутиловской улице. Ее сбил 31-летний водитель, двигавшийся по тротуару. 

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП 

Теги: дтп, пискаревский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии