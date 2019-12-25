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Гидравлические испытания 6 августа пройдут в двух районах Петербурга
Сегодня, 8:58
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Гидравлические испытания 6 августа пройдут в двух районах Петербурга

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Речь идет о Фрунзенском и Пушкинском районах.

В двух районах Петербурга 6 августа проведут последние испытания недели. Об этом сообщили в АО "ТЭК СПб". 

Во Фрунзенском районе проверят под высоким давлением распределительные тепловые сети в границах Мгинской улицы, 7, 9, 11/28, и Дубровской улицы, 14, 13А. А в Пушкинском районе в зону работ пойдут трубопроводы от групповой котельной в Павловске на улице Мичурина. 

Испытания нужны для проверки теплосетей на прочность, дефекты выявляются сразу и через два дня после. Вы можете уточнить график отключения горячего водоснабжения по своим адресам на официальных сайтах обслуживающих компаний "ТЭК" и "Теплосеть"

Ранее мы рассказывали о том, что накануне проверили теплосети в Невском районе. 

Фото: комитет по энергетике Петербурга 

Теги: гидравлические испытания, тэк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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