Гидравлические испытания 6 августа пройдут в двух районах Петербурга

Речь идет о Фрунзенском и Пушкинском районах.

В двух районах Петербурга 6 августа проведут последние испытания недели. Об этом сообщили в АО "ТЭК СПб".

Во Фрунзенском районе проверят под высоким давлением распределительные тепловые сети в границах Мгинской улицы, 7, 9, 11/28, и Дубровской улицы, 14, 13А. А в Пушкинском районе в зону работ пойдут трубопроводы от групповой котельной в Павловске на улице Мичурина.

Испытания нужны для проверки теплосетей на прочность, дефекты выявляются сразу и через два дня после. Вы можете уточнить график отключения горячего водоснабжения по своим адресам на официальных сайтах обслуживающих компаний "ТЭК" и "Теплосеть".

Ранее мы рассказывали о том, что накануне проверили теплосети в Невском районе.

Фото: комитет по энергетике Петербурга