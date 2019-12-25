Стратегию развития российского театра до 2035 года представят на форуме в Петербурге

Презентация документа состоится в рамках Санкт-Петербургского форума объединенных культур.

Разработку стратегии развития театрального искусства в России до 2035 года планируется представить широкой общественности осенью. Об этом сообщил председатель Союза театральных деятелей (СТД) Владимир Машков во время встречи с президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Презентация документа состоится в рамках Санкт-Петербургского форума объединенных культур. Работа над стратегией велась в качестве одного из ключевых направлений деятельности Союза. Этому предшествовала серия региональных театральных форумов во всех федеральных округах страны, где профессиональное сообщество собирало предложения и обсуждало будущее отрасли.

По словам Машкова, итоговая концепция может стать основой для дальнейших государственных решений в сфере сохранения и развития многонациональной культуры России.

В ноябре текущего года в Пекине пройдут Дни Петербурга. Программа визита будет состоять из масштабного гала-концерта с участием ведущих творческих коллективов и солистов города, фортепианного концерта, хореографической лаборатории и трех постановок государственного театра современного танца.

Ранее Пиотровский анонсировал программу музейной секции форума объединенных культур.

Фото: Piter.TV