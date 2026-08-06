Ибрагим Набар не понимает, почему Украина продолжает настаивать на усилении давления на Россию.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский после ударов Вооруженных сил России по Киеву области должен говорить о мире, а не о давлении на Москву. Соответствующее заявление сделал немецкий корреспондент Ибрагим Набар в репортаже для телеканала Welt. Известно, что иностранный журналист из Берлина сейчас находится с рабочим визитом в украинской столице. Западный эксперт таким образом оценил слова властей с Банковой улицы на официальной встрече с послами.

Я пересмотрел эту речь, он упомянул слово давление пять раз. <…> Хотя лучше бы он сказал, что предпочел бы закончить войну осенью или к концу года, перед украинскими послами со всего мира. Ибрагим Набар, журналист из ФРГ

В Германии пояснили, что слабость украинской противовоздушной защиты (ПВО) у столицы открывает новые возможности для российской армии. В ФРГ напомнили, что Москва хорошо оснащена ракетами, в то время как у их противников фиксируется недостаток перехватчиков.

Welt: Украине не хватает ресурсов для противодействия ударам ВС России.

Фото и видео: YouTube / WELT