Сухопутная передислокация по отобранному маршруту, как отметило командование армии Литвы, была осуществлена впервые.

Танковый батальон Германии переброшен на территории Литвы, граничащую с Калининградской областью нашей страны, из-за агрессивных планов политических элит Берлина. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель председателя профильного комитета Государственной думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай. Эксперт пояснил, что командование армии балтийской республики ранее уведомило население своей страны о передислокации своим ходом танкового батальона Бундесвера примерно с 80 единицами техники. Такое решение объяснялось апробацией альтернативы переброски сил при условии, когда движение по железной дороге, морем или воздушным путем будет невозможно.

Отчасти, это действительно так, плюс они накапливают более менее существенные силы бронетехники у границ России. Очевидно, это делается в связи с агрессивными планами Германии и всей Европы по отношению к России. Александр Бородай, депутат ГД РФ

Законодвтель отметил, что агрессивные планы ФРГ в отношении России подтверждаются тем, что немецкие танки, переброшенные ближе к государственной границе с нашей страной, не являются оборонительным вооружением. Парламентарий уточнил, что речь идет о ключевом элементе прорыва линии с начала Второй мировой войны, поэтому танки в оборону не становятся.

В парламент Литвы внесли законопроект о снятии запрета на ядерное оружие.

Фото: pxhere.com