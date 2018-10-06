В МВД Германии назвали инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига гибридной атакой

Добриндт сообщил, что усматривает профессиональный подход в действиях злоумышленников, причастных к инциденту с БПЛА.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт расценивает инцидент с беспилотником, обнаруженным в аэропорту Лейпциг/Галле, как "сценарий гибридной атаки". Соответствующие слова немецкого чиновника приводятся в информационном агентстве "ТАСС".

"В данном случае мы вынуждены исходить из того, что речь идет о крайне серьезном инциденте, напрямую связанном с безопасностью. Моя оценка такова: здесь мы имеем дело со сценарием гибридной атаки, которая развивалась следующим образом. Прошлой ночью в районе аэропорта Лейпцига был замечен беспилотник. Этот дрон был оснащен взрывчаткой. Это принципиально новый уровень угрозы. Александер Добриндт, глава МВД ФРГ

Эксперт из Германии пояснил журналистам, что вооруженный взрывчаткой беспилотник оказался непосредственно на территории местного аэропорта. Такой сценарий угрозы глава МВД считает качественно новым для страны. В ночь на 5 сентября властям удалось идентифицировать БПЛА. В состояние боевой готовности были приведены сотрудники полиции, а также группа взрывотехников. Они провели операцию по обезвреживании взрывного устройства, находившегося на борту дрона. В МВД не исключили, что в будущем также можно будет увидеть попытки гибридных атак на Германию. Александер Добриндт призвал усилить меры по безопасности и активно внедрять антидроновую систему техническими новинками.

В ФРГ уточнили, что усматривают профессиональный подход в действиях злоумышленников, причастных к инциденту с беспилотником. Александер Добриндт пояснил, что для реализации сценариев подобных гибридных угроз требуется высокий уровень технических навыков и опыт обращения со взрывчатыми веществами. Таким образом инцидент с падением БПЛА нельзя назвать дилетантским.

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