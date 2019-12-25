На четвертом энергоблоке ЛАЭС-2 начали монтировать внутреннюю защитную оболочку реактора

Монтаж стальной конструкции весом 97 тонн с помощью тяжелого гусеничного крана занял 7 часов.

Специалисты подрядной организации "ТИТАН-2" приступили к возведению внутренней защитной оболочки здания реактора на строящемся энергоблоке №4 Ленинградской АЭС-2. Рабочие установили первый ярус вертикальной гермооблицовки.

Монтаж стальной конструкции весом 97 тонн с помощью тяжелого гусеничного крана занял 7 часов. Этому предшествовала многомесячная подготовка, в ходе которой были изготовлены элементы, нанесено защитное покрытие, а также произведена сборка и сварка деталей на стапеле.

Геодезическая проверка показала абсолютную точность сборки: конструкция установлена строго по проектным координатам без отклонений. В дальнейшем нижний ярус будет приварен к закладным деталям и герметичной облицовке фундамента, что замкнет защитный контур снизу. После этого стальная оболочка начнет расти ярус за ярусом до самого купола.

Как уточнили в пресс-службе станции в среду, 5 августа, внутренняя защитная оболочка является одной из ключевых пассивных систем безопасности атомной электростанции.

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Фото: ВКонтакте / Ленинградская АЭС