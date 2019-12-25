76% петербуржцев заранее предупреждают работодателя об увольнении

Наиболее ответственно к срокам уведомления относятся молодые специалисты до 35 лет – 82% из них предпочитают предупреждать руководство заблаговременно.

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил отношение экономически активного населения Петербурга к процедуре увольнения. В исследовании приняли участие горожане с опытом ухода из компаний по собственному желанию, а также менеджеры по персоналу.

Как показал опрос, большинство жителей города соблюдают профессиональную этику: 76% респондентов сообщают работодателю о своем намерении покинуть пост заранее. Непосредственно в момент подачи заявления об этом извещают начальство только 24% опрошенных. Женщины оказались более дисциплинированными сотрудников, чем мужчины (81% против 71%).

Наиболее ответственно к срокам уведомления относятся молодые специалисты до 35 лет – 82% из них предпочитают предупреждать руководство заблаговременно. Среди горожан старше 45 лет этот показатель составляет 70%. При этом уровень образования не играет решающей роли: обладатели среднего профессионального образования уведомляют компанию в 77% случаев, а выпускники вузов – в 73%.

Мнение кадровиков совпадает с позицией работников. Большинство HR-специалистов (77%) полагают, что сотрудник должен сообщить о желании уйти как можно раньше — в комментариях респонденты указывали оптимальный срок в один месяц. Только 23% менеджеров считают достаточным объявить об уходе непосредственно перед подачей документов, как это позволяет Трудовой кодекс РФ.

Каждый третий опрошенный (32%) признался, что от его последнего увольнения можно было отказаться. Примечательно, что готовность остаться чаще демонстрируют мужчины. Чаще всего сменить решение готовы сотрудники с доходом от 100 до 150 тысяч рублей (43%), а также работники старшего возраста: среди респондентов старше 45 лет таких оказалось 36%, тогда как среди молодежи до 35 лет – 27%.

Главным условием для сохранения трудовых отношений стало повышение заработной платы – на него рассчитывают 62% тех, кого потенциально можно удержать. На втором месте значатся улучшение отношения со стороны руководства и разрешение конфликтов внутри коллектива (15%). Снижение рабочей нагрузки и улучшение условий труда назвали по 12% респондентов. Карьерный рост важен для 9% участников опроса, а соблюдение руководством ранее данных обещаний – для 6%.

Ранее мы сообщили о том, что каждый третий петербуржец одобряет самозанятость.

Фото: Piter.TV