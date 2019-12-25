Каждый третий петербуржец одобряет самозанятость

Спецрежим для самозанятых действует в России с 2019 года, а число зарегистрированных граждан уже превысило 16,8 миллиона человек.

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил отношение жителей Петербурга к налогу на профессиональный доход. В исследовании приняли участие представители экономически активного населения города.

Напомним, спецрежим для самозанятых действует в России с 2019 года, а число зарегистрированных граждан уже превысило 16,8 миллиона человек. Отношение петербуржцев к этой системе разделилось: 33% респондентов поддерживают режим, отмечая удобство оформления, посильную ставку налога и легализацию подработок, 18% высказываются против из-за отсутствия социальных гарантий, низкого лимита дохода и риска сокрытия трудовых отношений со стороны работодателей. Еще 49% горожан затруднились с ответом, пояснив, что работают в найме по ТК РФ.

Уровень поддержки напрямую зависит от личного опыта регистрации. Среди тех, кто имеет открытый статус самозанятого прямо сейчас, этот показатель достигает 66%. Среди бывших пользователей режима – 39%, тогда как среди никогда не регистрировавшихся горожан его одобряют лишь 23%.

Судя по комментариям участников опроса, большинство регистрирует статус для конкретных проектов или временной занятости, закрывая его после завершения работ. Кроме того, отказаться от самозанятости могут потребовать работодатели при официальном трудоустройстве, так как этот статус мешает встать на учет в центры занятости. Несмотря на рост популярности спецрежима, для большинства респондентов он остается вынужденной мерой, а приоритетом продолжает быть работа по трудовому договору.

Ранее мы сообщили о том, что большинство петербуржцев поддерживает идеальный порядок на рабочем столе.

Фото: Piter.TV