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На Васильевском острове отремонтировали две магистрали
Сегодня, 10:01
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На Васильевском острове отремонтировали две магистрали

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Общая их протяженность составляет более 3 километров.

На Васильевском острове в Петербурге отремонтировали две магистрали – Большой проспект и 8-ю и 9-ю линии. Общая их протяженность составляет более 3 километров, рассказали в Смольном 5 августа. 

Работы на Большом проспекте проводили в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". На объекте уложили свыше 70 тыс. квадратных метров покрытия. А на линиях обновили 40 тыс. квадратных метров асфальта. Дорожники выполнили перестановку бортовых камней, провели фрезерование изношенного полотна, нанесли разметку термопластиком и восстановили нарушенное благоустройство. 

Ранее на Piter.TV: ремонт асфальта на Светлановском проспекте завершится в середине августа. Когда работы закончатся, восстановят дорожную разметку и нарушенное благоустройство. 

Фото: Piter.TV 

Теги: асфальт, васильевский остров
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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