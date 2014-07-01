На Васильевском острове отремонтировали две магистрали

Общая их протяженность составляет более 3 километров.

На Васильевском острове в Петербурге отремонтировали две магистрали – Большой проспект и 8-ю и 9-ю линии. Общая их протяженность составляет более 3 километров, рассказали в Смольном 5 августа.

Работы на Большом проспекте проводили в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". На объекте уложили свыше 70 тыс. квадратных метров покрытия. А на линиях обновили 40 тыс. квадратных метров асфальта. Дорожники выполнили перестановку бортовых камней, провели фрезерование изношенного полотна, нанесли разметку термопластиком и восстановили нарушенное благоустройство.

Ранее на Piter.TV: ремонт асфальта на Светлановском проспекте завершится в середине августа. Когда работы закончатся, восстановят дорожную разметку и нарушенное благоустройство.

Фото: Piter.TV