Путин расширил возможности службы по контракту для судимых

Принятые меры направлены на увеличение численности военнослужащих в условиях мобилизации.

Президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности для осужденных заключить контракт с Министерством обороны РФ в период мобилизации, военного положения или военного времени. Документ опубликовали на сайте официального опубликования правовых актов.

Указом внесены изменения в статью 34 закона "О воинской обязанности и военной службе". Согласно поправкам, контракт с ВС России теперь могут заключить осужденные за контрабанду стратегически важных товаров, культурных ценностей в крупном размере. В этот же список добавили контрабандистов животных и растений, занесенных в Красную книгу РФ.

Кроме того, аналогичное право получили россияне, получившие срок за участие в банде или преступном сообществе. Речь идет о лицах, ранее осужденных за нарушения требований безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, а также за незаконное приобретение, хранение или хищение ядерных материалов. Как уточнили в сопроводительных материалах, все эти исключения ранее не давали возможности заключить контракт с Минобороны.

Ранее мы сообщали, что получивший срок за мошенничество с квартирой Ларисы Долиной Дмитрий Леонтьев отправился в зону СВО.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)