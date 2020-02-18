В Парголово нетрезвый мужчина ударил знакомого ножом

Нож изъят, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Петербурге в отдел полиции доставлен напавший с ножом на своего соседа в Парголово. В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

По информации МВД России, инцидент произошел 4 августа в доме на Заречной улице. По горячим следам поймали 23-летнего злоумышленника. Было установлено, что во время конфликта мужчина, находясь в состоянии опьянения, ранил 39-летнего знакомого. Пострадавшего увезли в больницу, его состояние оценили как средней степени тяжести.

Молодого человека уже привлекали к уголовной ответственности. Нож изъят, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что конфликт на остановке в Парголово закончился поножовщиной.

Фото: Piter.TV