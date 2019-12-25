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Уроженец Мурманской области жестоко избил мужчину на проспекте Испытателей
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Уроженец Мурманской области жестоко избил мужчину на проспекте Испытателей

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Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Полиция Приморского района задержала жителя Мурманской области, который избил оппонента в ходе конфликта. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В дежурную часть 2 августа поступила информация из больницы о том, что к ним от дома на проспекте Испытателей госпитализировали 31-летнего мигранта. Его состояние оценили как тяжелое. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

На следующий день на набережной реки Крестовки по подозрению поймали 30-летнего злоумышленника. Он напал на потерпевшего после словесной перепалки. 

Ранее на Piter.TV: драка в баре в Купчино закончилась больницей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: приморский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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