Уроженец Мурманской области жестоко избил мужчину на проспекте Испытателей

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Полиция Приморского района задержала жителя Мурманской области, который избил оппонента в ходе конфликта. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В дежурную часть 2 августа поступила информация из больницы о том, что к ним от дома на проспекте Испытателей госпитализировали 31-летнего мигранта. Его состояние оценили как тяжелое. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

На следующий день на набережной реки Крестовки по подозрению поймали 30-летнего злоумышленника. Он напал на потерпевшего после словесной перепалки.

Ранее на Piter.TV: драка в баре в Купчино закончилась больницей.

Фото: Piter.TV