Российские пловцы завоевали четыре золотых медали в первый день Кубка мира

В Аргентине российские пловцы показывают достойные результаты.

Российские спортсмены сборной страны заняли первое место на всех дистанциях, на которых были заявлены в первый день Кубка мира. Соответствующими сведениями с общественностью поделились представители пресс-службы Всероссийской Федерации зимнего плавания. Они уточнили, что международные состязания проводятся на территории Аргентины. В настоящее время уточняется, что Василиса Малаева и Петр Ясинский показали лучшее время в собственных возрастных категориях на дистанции 25 метра стилем баттерфляй. А наш соотечественник Матвей Овсейчук получил золоту. награду на дистанции 100 метров вольным стилем. Также Алексей Жарков признан лучшим на дистанции 200 метров брассом.

Напомним, что Кубок мира по зимнему плаванию проходит на дистанциях от 25 до 450 метров в воде ледника Перито-Морено. Российские спортсмены выступают в турнире под национальным флагом.

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Фото: Telegram / ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЗИМНЕГО ПЛАВАНИЯ