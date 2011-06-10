Петербургские бойцы принесли России золото на первенстве мира в Абу-Даби

Сборная России стала лидером мирового первенства по тайскому боксу в ОАЭ.

Сборная России, в составе которой выступали семь спортсменов из Санкт-Петербурга, заняла первое место в неофициальном командном зачёте первенства мира по тайскому боксу в Абу-Даби. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства города.

Золотые медали в копилку команды принесли Владислав Савин, Семён Инкерев и Кира Сикорская. Серебряные награды завоевали Иван Котов, Леонид Соловьёв и Виолетта Леляева.

Ранее губернатор города отметил значимую роль бокса в спортивной истории Петербурга, напомнив, что именно здесь начинал карьеру Дмитрий Бивол — действующий абсолютный чемпион мира среди профессионалов.

Фото: пресс-служба Смольного