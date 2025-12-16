Суд отправил малолетнего петербуржца под арест на 10 суток за поджог релейного шкафа

Подростка в Петербурге отправили под домашний арест на 10 суток за поджог релейного шкафа и светофора на станции "Ржевка - Пискаревка". Устройства управляли движением поездов.

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения школьнику, который поджёг объекты железнодорожной инфраструктуры. Инцидент произошёл 12 июня 2026 года на станции "Ржевка - Пискаревка".

Юноша поджёг релейный шкаф, входной светофор НД и батарейный шкаф. Эти устройства отвечают за управление движением поездов и входят в инфраструктуру ОАО "РЖД". После совершения преступления подросток скрылся, но на следующий день, 13 июня, его задержали.

В Объединённой пресс-службе городских судов уточнили, что суд определил меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 10 суток — до 22 июня.

Ранее мы рассказывали о том, что по факту смертельного ДТП на трассе "Скандинавия" возбудили дело.

Фото: Piter.TV