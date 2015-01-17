Выставку олимпийских наград российских и советских спортсменов открыли в Мариинском дворце

Церемонию открытия экспозиции посетили олимпийские чемпионы, проживающие в Петербурге.

В Мариинском дворце открылась выставка олимпийских медалей, которые в свое время были заработаны ленинградскими и петербургскими спортсменами. Экспозиция организована по инициативе депутата Любови Егоровой, которая сама является шестикратной олимпийской чемпионкой в лыжных видах спорта, – передают в пресс-службе ЗакСа Северной столицы.

По словам Председателя петербургского парламента Александра Бельского, выставка являет собой "дань уважения людям, которые принесли славу нашей стране". Он также выразил надежду на скорое возвращение российской сборной на международные соревнования.

Конечно, сегодня мы находимся в непростой ситуации: политика вмешалась в спорт. Но я уверен, что в достаточно скором времени наша сборная вернётся на Олимпиаду под своим флагом и со своим гимном. Александр Бельский, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

На церемонии открытия выставки также выступила трехкратная олимпийская чемпионка Татьяна Казанкина. Она отметила, что на данный момент в Петербурге проживают 50 олимпийских чемпионов, которые в общей сумме заработали для города и страны свыше 120-ти наград.

Очень здорово, что люди получили возможность посмотреть на эти медали и представить, что за каждой из них стоит большой труд, который вложили спортсмены, чтобы прославить свой город и свою страну. Татьяна Казанкина, советская и российская легкоатлетка

Ранее мы сообщали, что в Петербурге 18 апреля пройдет первый тренинг для участников "Времени героев".

Видео: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга