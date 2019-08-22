Петербургские школьники установили рекорд побед на всероссийских олимпиадах

Повысилась доступность дополнительного образования, а для выявления одаренных детей создаются новые условия.

За первые 6 месяцев 2026 года порядка 45 тыс. школьников Петербурга стали победителями и призерами олимпиад всероссийского уровня. Губернатор Александр Беглов сообщил, что такие высокие показатели достигнуты благодаря реализации национального проекта "Молодёжь и дети", который включает в себя три региональных направления.

В рамках федерального проекта "Всё лучшее – детям" город активно развивает инфраструктуру знаний. Повысилась доступность дополнительного образования, а для выявления одаренных детей создаются новые условия. На модернизацию материально-технической базы школ направлено почти 195 млн рублей (из них около 80 млн — федеральные средства). Финансирование позволило обновить кабинеты физики, музыки и изобразительного искусства.

Глава города особо отметил вклад учителей в успех учеников. Благодаря региональному проекту "Педагоги и наставники", во всех 685 государственных школах Северной столицы действуют стимулирующие меры. В частности, предусмотрена материальная поддержка классных руководителей и кураторов групп.

Ранее губернатор также поздравлял петербургских школьников с золотыми и серебряными медалями на международной математической олимпиаде в Шанхае, подчеркивая высокий уровень подготовки в профильных лицеях города.

Ранее мы сообщили о том, что горячую линию для поддержки молодых педагогов запустят в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга