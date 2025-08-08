Кролик-кот Черемша. Как мем из интернета стал реальным мороженым

До этого компания уже заработала на меме "сикс-севен", ставшим топовым среди школьников.

Подмосковный производитель мороженого "Чистая линия" запустил новую линейку десерта, вдохновившись мемом "Черемша". В компании решили попробовать сыграть на популярности образа у зумеров, ведь работа с трендами является частью профессии маркетолога, объяснил 360.ru член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев.

Он напомнил, что у любой компании основная цель — это продать товар. Если наблюдется спрос, то бизнесу нужно его закрыть. Однако у трендов есть обратная сторона, когда производители активно используют модную тему, то этобыстро надоедает людям.

Потребителям не нравится однообразие, они хотят новизны, поэтому волна неизбежно пойдет на спад. Таким образом задача маркетологов вовремя почувствовать пульс аудитории и по возможности заглянуть вперед, чтобы бизнес не потерпел убытки.

Судьба кото-льва Черемши, по мнению Григорьева, будет зависеть от того, как долго покупатели сохранят к нему интерес и успеют ли другие бренды подхватить эту тему до того, как она устареет.

Ранее мы сообщали, что зумеры стали выбирать кладбища для романтических свиданий.

Фото: Соцсети