"Миксуйте вещи из разных эпох и десятилетий": Владислав Лисовец о трендах весна-лето 2021

В наступающем сезоне модными будут бежевые оттенки, а также шоколадный, рыжий, фисташковый, лимонный и желтый цвета и, конечно, розовый.

Эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец рассказал, что будет в тренде весной-летом 2021 года. При выборе наряда не бойтесь миксовать вещи разных эпох и десятилетий. 70-е и 90-е гг. – абсолютный тренд.

Трикотажный свитер с кожаными брюками, приталенный плащ, может быть даже лаковый. Маленькие женственные сумочки, небольшой громоздкий каблук, острый нос или очень симпатичный квадратный (его не очень любят женщины, но это сейчас становится трендом). Клетка, полоска, горох, рюши… На самом деле в тренде практически все. Главное запомните одно: не бойтесь сочетать между собой, допустим, шерстяную классическую юбку ниже колена и простую шелковую блузку, может быть даже с люрексом. Владислав Лисовец

Что касается цветов, то в наступающем сезоне будут в моде бежевые оттенки, а также шоколадный, рыжий, фисташковый, лимонный и желтый цвета. "Конечно, розовый – самый любимый цвет российской женщины, можете носить его с удовольствием", - отметил эксперт моды.

Видео: Piter.TV