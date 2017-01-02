Владислав Лисовец дал советы по выбору наряда на Новый год

Эксперт моды посоветовал "не затягивать себя в узкое платье".

В преддверии Нового 2020 года эксперт моды, теле- и радиоведущий, владелец сети салонов красоты CONTORA и основатель школы стиля LISOschool Владислав Лисовец дал советы по выбору наряда для торжества. Он посоветовал женщинам "не затягивать себя в узкое платье". По словам эксперта, сейчас это немодно. Кроме того, в новогоднюю ночь должно быть как можно больше драйва и легкости, "поэтому стоит добавить объема".

Альтернативой платью, может стать брючный костюм с широкими брюками в пол, закрывающими каблук, в сочетании с простой белой футболкой. Пиджак не должен быть облегающим, как будто бы немного с мужского плеча. Мужчинам также стоит сделать ставку на комфорт и удобство. Не обязательно надевать белую накрахмаленную рубашку, лучше выбрать элегантный свитер или футболку. Владислав Лисовец

По словам собеседника нашего издания, при всей актуальности комфорта Новый год все же не следует встречать в тапочках. Туфли на каблуках и различные украшения остаются обязательным условием для женщин.

Также Владислав посоветовал следовать новогодней традиции и встречать год в чем-то новом. Это могут быть носки, белье или платок в кармане пиджака. Что касается аксессуаров, то с ними, по словам эксперта моды, главное не переборщить. Это могут быть винтажные клипсы или что-то другое.

Фото: Instagram / vladislavlisovets, Никита Столбоушкин