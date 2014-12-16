На улице Бабушкина проверили качество нового асфальта

Во время выезда на объект инспекторы измерили толщину верхнего слоя асфальта, которая оказалась равной 5 см, что полностью соответствует установленным нормативам ремонтных работ.

Специалисты "Дирекции транспортного строительства" совместно с представителями общественности провели оценку качества свежезалитого асфальтового покрытия на улице Бабушкина, где осуществляется реконструкция в рамках программы национального проекта "Инфраструктура для жизни".

На данном участке длиной более 5 км специалистами выполнено устройство современного двухслойного асфальтобетонного покрытия. После завершения укладки отдельные фрагменты дороги отправляются в специализированную лабораторию для анализа характеристик материала.

Отбор происходит следующим образом: выбирается одна точка, которая состоит из трех таких кернов на каждые три тысячи квадратных метров. Это отбирает подрядчик. Плюс мы дополнительно отбираем от 30 до 50%, контролируя выполнение работ подрядчика. Андрей Демин, начальник управления контроля качества и внедрения инноваций СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства"

Во время выезда на объект инспекторы измерили толщину верхнего слоя асфальта, которая оказалась равной 5 см, что полностью соответствует установленным нормативам ремонтных работ.

Это верхний слой покрытия, он темного цвета, отличается, он сделан из габбро-диабаза - вот четко 5 см. Дальше идет выравнивающий слой, здесь он 7 см. Этот слой нам необходим для того, чтобы выровнять основание, которое в процессе эксплуатации, так скажем уже просело где-то. Андрей Демин, начальник управления контроля качества и внедрения инноваций СПбГКУ "Дирекция транспортного строительства"

Далее отобранные образцы поступают в дорожно-испытательную лабораторию, где проводится детальное исследование свойств материала. Образцы изучаются в разных участках покрытия, полученные показатели сверяются с требованиями проектной документации. Особое внимание уделяется гидростатическим тестам, позволяющим выявить воздушные полости внутри смеси, превышение норм содержания которых грозит возникновением дефектов дорожного полотна. Контроль за проведением испытаний осуществляют не только дорожные рабочие, но и независимые общественные наблюдатели.

Общественники регулярно участвуют в выездах лаборатории на отборы проб асфальтобетона на только что отремонтированных объектах нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Каждый раз это всегда увлекательно, ты видишь весь процесс и можешь узнать намного больше о том, как ремонтируют дороги в твоем городе. Анастасия Кожевникова, общественница

Ремонтные работы на улице Бабушкина близятся к завершающей стадии: завершаются обновления пешеходных зон, наносится новая дорожная разметка, восстанавливается озеленение и благоустройство. Общий объем ремонтируемых дорог в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в текущем году составит около 600 тысяч квадратных метров городских улиц и магистралей.

Видео: КРТИ