Первый магазин нового бренда одежды из РФ заработал в Петербурге

Марка nice&easy в портфеле компании Factor стала второй.

В Петербурге открыли первый магазин отечественного бренда одежды nice&easy. Точка заработала в торговом центре "Мега Дыбенко", передает "РБК Петербург" 12 мая.

Эта марка в портфеле компании Factor стала второй, также она развивает сеть Zolla. Новый nice&easy относят к ценовому сегменту ниже среднего. Самый первый магазин открылся в ТЦ "Город" в Москве в конце прошлого года, в феврале 2025 года начала работу точка в ТЦ "Хеппи Молл" в Саратове, позже – в Краснодаре в ТЦ "Галактика". Магазины есть и в Омске, Самаре, Нижнем Новгороде, Уфе, Астрахани и Калининграде.

Ранее мы сообщили о том, что индустрия моды в Петербурге продолжает получать поддержку в рамках проекта "Петербургский дизайн". Представителям легкой промышленности дали доступ к бесплатным торговым площадкам, образовательным программам и различным услугам, направленным на поддержку и развитие бизнеса.

Фото: Telegram / nice&easy