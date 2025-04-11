Индустрия моды в Петербурге продолжает получать поддержку

Проект "Петербургский дизайн" успешно реализуется в городе с 2022 года.

Проект "Петербургский дизайн" успешно реализуется в городе с 2022 года. Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, несмотря на первоначальное недоверие, проект доказал свою значимость и выявил множество талантливых дизайнеров, которыми город вправе гордиться, пишет "Петербургский дневник".

Благодаря инициативе представители лёгкой промышленности получили доступ к бесплатным торговым площадкам, образовательным программам и различным услугам, направленным на поддержку и развитие бизнеса.

Более 450 местных брендов уже присоединились к проекту, охватывающему различные сегменты рынка — от одежды и обуви до аксессуаров и товаров для дома. Магазин проекта открылся в ТРЦ "Галерея", а дизайнеры участвуют в многочисленных выставках, показах и форумах, таких как St. Petersburg Fashion Week, PODIUM SEASONS, Collection Premiere Moscow и другие.

Примером успешного участия в проекте является бренд детской одежды "Златозарка", основанный Кристиной Грамотенко. Проект помог ей реализовать идею создания уникальных детских платьев, вдохновлённых историческим наследием. В сотрудничестве с музеем-заповедником "Александровская слобода" Кристина сохраняет традиционные узоры, адаптированные к современности.

Другой участник проекта, основатель бренда "ЮККА" Наталия Сафонова, отметила, что благодаря участию в "Петербургском дизайне" ей удалось выйти на новый уровень продаж, сертифицировав продукцию и начав сотрудничество с Большим Гостиным Двором.

С 2024 года в Санкт-Петербурге также запущен проект "Сертификат на пошив", поддерживающий дизайнеров в производстве новых коллекций. В прошлом году сертификаты позволили выпустить более 7500 единиц одежды на 16 предприятиях.

Правительство города совместно с Фондом развития субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) продолжает поддерживать дизайнеров, предоставляя беспроцентные займы и консультационные услуги.

Фото: предоставлено пресс-службой проекта "Петербургский дизайн"