Дизайнер объяснил, как модно украсить новогоднюю елку в 2027 году

Российский дизайнер посоветовала оставить больше свободного пространства для того, чтобы все украшения и мелкие детали можно было разглядывать на дереве.

Арт-директор компании Romaniuk Design Нина Романюк объяснила журналистам телеканала "360.ru", как следует нарядить главную красавицу ночи в наступающем году таким образом, чтобы это соответствовало современным модным трендам. Специалист пояснила, что к 2027 году вернутся съедобные игрушки, например, такие как печенье на ленточке. Дизайнер назвала это "приветом из прошлого", так как ранее на рождественских елках в мире висели яблоки, орехи и сладости.

Я вижу интерес к вещам с историей, ручной работы, с выразительными фактурами. Это могут быть семейные стеклянные игрушки, которые отлично сочетаются с современными шарами. Вешают и бумажные звезды, пряники, которые пекут с детьми — это еще создаст и семейную историю, воспоминания. Нина Романюк, дизайнер

В следующем году также будут актуальными глубокие винные оттенки, хвойный зеленый цвет, шоколадный с небольшой примесью меди и приглушенного золота. С такой оттеночной палитрой можно соединить бордовые бархатные ленты, стеклянные шары и деревянные фигурки. Кроме этого по-прежнему популярен эффект "морозной елки". Добиться его можно с помощью матового серебра, дымчатого голубого оттенка, прозрачных игрушек и стекла с эффектом инея.

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Фото: pxhere.com