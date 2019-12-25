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Риелтор Харитонова оценила наценку на аренду домов к Новому году в 50%
Сегодня, 12:56
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Риелтор Харитонова оценила наценку на аренду домов к Новому году в 50%

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В столичном регионе собственники предпочитают сдавать жилье не на один, а сразу на несколько праздничных дней.

Аренда загородных домов в Москве и Подмосковье на новогодние праздники сезона 2026-2027 годов может обойтись клиентам примерно на 50 процентов дороже, чем в обычные выходные. Соответствующими данными с журналистами телеканала "360.ru" поделилась российский руководитель агентства недвижимости "Агентесса" Ева Харитонова. Эксперт добавила, что  собственники загородной недвижимости в зимний праздничный период предпочитают сдавать коттеджи сразу на несколько суток, а не на одну ночь.

Я бы сказала, что процентов на 50 она вырастает, потому что если мы бронируем дом не для праздника, а для какого-то выходного мероприятия.

Ева Харитонова, риелтор.

Специалист уточнила, что граждане начинают бронировать загородные дома еще в сентябре, однако пик спроса на эту категорию приходится на ноябрь и декабрь.

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Фото: pxhere.com

Теги: москва, наценка, новогодние праздники, новый год, подмосковье, риелтор, рост цен
Категории: Новости России, Картина дня, Лента новостей,

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