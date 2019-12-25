Россиянам объяснили, для чего новогодние товары продают уже в октябре

На российской территории в 2026 году в октябре крупные торговые сети уже выставили на полки новогодние товары: елки, сладости, игрушки и другой декор. В комментарии для журналистов телеканала "360.ru" независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов объяснил, с чем связывает такое раннее начало праздничного сезона. Эксперт добавил, что к первому января у покупателей не остается денежных средств на товары, о чем знают все ритейлеры страны.
В течение года новогодние товары не продаются — только перед праздником. Традиционно люди готовятся к нему, откладывают деньги, чтобы отпраздновать достойно, чтобы, условно говоря, не хуже, чем у людей.
Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG рынка
Специалист отмечает, что по этой причине новогоднюю атрибутику магазины стараются продать по срокам с запасом. Это нужно для того, чтобы прибыль перекрыла январский провал в продажах. Независимый эксперт FMCG рынка добавил, что согласно существующей практике, чем раньше появятся елки на витринах, тем лучше пойдут продажи для точек.
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Фото: pxhere.com
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