Россиянам объяснили, для чего новогодние товары продают уже в октябре

Магазины пытаются успеть продать товары до того, как покупателей закончатся деньги в январе.

На российской территории в 2026 году в октябре крупные торговые сети уже выставили на полки новогодние товары: елки, сладости, игрушки и другой декор. В комментарии для журналистов телеканала "360.ru" независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов объяснил, с чем связывает такое раннее начало праздничного сезона. Эксперт добавил, что к первому января у покупателей не остается денежных средств на товары, о чем знают все ритейлеры страны.

В течение года новогодние товары не продаются — только перед праздником. Традиционно люди готовятся к нему, откладывают деньги, чтобы отпраздновать достойно, чтобы, условно говоря, не хуже, чем у людей. Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG рынка

Специалист отмечает, что по этой причине новогоднюю атрибутику магазины стараются продать по срокам с запасом. Это нужно для того, чтобы прибыль перекрыла январский провал в продажах. Независимый эксперт FMCG рынка добавил, что согласно существующей практике, чем раньше появятся елки на витринах, тем лучше пойдут продажи для точек.

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Фото: pxhere.com