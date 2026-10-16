Tesla представила новый Roadster с возможностью полета

Компания эффектно презентовала обновленную модель электрокара в Техасе.

Американская технологическая компания Tesla представила новое поколение электрического спорткара Roadster. Транспортное средство благодаря специальным двигателям на сжатом воздухе может кратковременно отрываться от земли. Также машина готова преодолевать необычайно крутые подъемы. Официальная трансляция презентации велась на странице компании в социальных сетях. Мероприятие проводилось на испытательном полигоне ракет в городе Макгрегоре в штате Техас. Во время демонстрации своих возможностей автомобиль поднялся по крутой дугообразной рампе, которая напоминает зрителям конструкцию для скейтбординга. Затем объект спустился и вновь преодолел подъем, зависнув на верхней точке.

Далее обновленная модель Roadster с помощью двух двигателей оторвался от поверхности рампы и совершил плавное приземление. Разработчики показали аудитории способность спорткара перепрыгивать через препятствия. В этом качестве на презентации были использованы припаркованные в ряд автомобили от Tesla.

Разработчики добавили, что новая модель компании способна выполнять полный оборот вокруг продольной оси в воздухе, а также передвигаться в перевернутом положении. Заявленное время разгона для Roadster с места до 100 километров в час составляет всего 0,81 секунды.

Вы не поверите собственным глазам. Вы увидите результат сотрудничества лучшей в мире автомобильной компании и лучшей в мире ракетной компании. Илон Маск, глава Tesla

Напомним, что впервые Tesla представила прототип нового Roadster общественности в ноябре 2017 года, а начало производства первоначально планировалось на 2020 год.

Tesla Roadster Илона Маска пролетел рядом с Марсом.

Фото и видео: Tesla