Морской порт Санкт-Петербург вместе с Всероссийским обществом охраны природы провёл второй экофестиваль в школе №349. Вместо привычных уроков — интерактивные станции, мастер-классы и разговоры с экспертами о том, как повседневные решения влияют на окружающую среду. Организаторы уверены: такой формат помогает детям воспринимать заботу о природе не как абстракцию, а как личную привычку.

Один крутит педали, другой — закидывает крышечки. Таким нехитрым способом из ненужных отходов появляется материал, из которого можно сделать все, что душа пожелает.

Я чувствую свободу, потому что помогаю природе. С нами природа будет лучше, явно. Я считаю, вот эта девочка, которая ворует крышечки, она делает это не зря. Она помогает природе, и я считаю, что это правильно! Роман Паничка, ученик школы №379



Велошредер "приезжает" в школу № 349 уже во второй раз в рамках экофестиваля. Мероприятие стало частью комплексной программы Морского порта Санкт-Петербург – одного из предприятий Первой Портовой Компании, по экологическому просвещению подрастающего поколения. Для кого-то этот фестиваль уже стал долгожданным событием, а кто-то попал на него впервые.

На этом мероприятии, которое проводится второй раз в нашей школе, я впервые. Меня очень вдохновил этот фестиваль. И, когда я приду домой, я обязательно скажу маме, что хочу больше участвовать в экологической сфере нашего города. Попрошу ее ездить на всякие волонтерства и больше помогать природе. Полина Грибова, ученица школы №379

- Очень круто то, что зовут таких значимых личностей: биологов, лауреатов, различных премий, телеведущего. Людей, которые тесно связанны с природой. И это мотивирует. То что вот, они вот рассказывают, значит, правда.

- И мы лично с ними общаемся!

- Да, можем задать какие-то вопросы экспертам. Это очень круто! Доминика Санжиева и Милана Шерепаева, ученицы школы №379



В этот раз партнёром портовиков по организации фестиваля стало Всероссийское общество охраны природы, а ведущим — известный эколог, популярный телеведущий и блогер Павел Глазков. Он поделился с ребятами интересными фактами о флоре и фауне Ленинградской области, рассказал о важности экологических привычек и о том, как каждый из нас может внести вклад в сохранение природы.

Тема природы, она интересна всем. И взрослым, и, конечно же, детям. И дети с упоением и слушают, и смотрят, и задают массу вопросов. Конечно, детям об этом надо рассказывать! Чтобы они влюблялись в природу. Почему это важно? Если человек любит природу, он никогда ей не навредит. И моя философия — защитить природу мы можем только через ее познание. Познание, которое пробуждает, усиливает то чувство, которое называется любовью. Павел Глазков, кандидат биологических наук, экоблогер, телеведущий



На тематических лекциях экологи Всероссийского общества охраны природы обсудили с учениками вопросы защиты окружающего мира, вторичной переработки сырья, разумного потребления и личной экологической ответственности.

Конечно, самое главное, как можно больше мероприятий проводить именно в школах, а лучше всего в детских садах, потому что практика показывает, что от детей идет культура к родителям. На самом деле сейчас мы замечаем, что природа становится, наверное, чище, потому что за ней больше уже ухаживают и охраняют ее, потому что люди понимают, что это такое богатство, которое у нас есть. Благодаря тому, что дети им рассказывают, благодаря тому, что мы проводим мероприятия. Наталья Калягина, заместитель председателя Всероссийского общества охраны природы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области



Особое место в программе фестиваля заняли творческие мастер-классы. Ребята познакомились с возможностями повторного использования материалов и сырья и собственноручно создали сувениры: обвесы для сумок, декоративные спилы и "забавных совушек".

Если мы это делаем ежегодно, значит, это совсем останется, это уже на подкорке. И ребенок будет понимать: "да, от меня тоже что-то зависит". Но самое главное, что этот ребенок будет нести в свою семью, в своей маме, папе, дедушке, бабушке вот это уже транслировать. И еще более важно, что этот ребенок, которого мы научили бережно относиться к природе, он будет этот потом передавать своим детям. А те дети своим детям. И получается, что вот у нас прям такая вот лента доброты. Мы прямо по этой дороге идем, по дороге чистой экологии. Наталья Коростышевская, директор школы №379



Экофестиваль с насыщенной познавательной программой проводится в рамках системной работы Морского порта Санкт-Петербург по экологическому воспитанию молодежи. В начале ноября в рамках экологического фестиваля предприятие также провело для ребят теплоходную экскурсию по Неве, Морскому каналу и портовой акватории.

Приготовили нашу станцию для ребят, чтобы они ознакомились, какая экологическая техника работает в морском порту. И не только ознакомились, но и сами попытались определить это. Мы надееемся, что это принесет большую пользу ребятам, и всем уважаемым педагогам, и всем участникам данного мероприятия. И думаем, что, возможно, ребята станут экологами и будут работать у нас в порту. Кто знает, может, это произойдёт. Дмитрий Шелкунов, руководитель управления промышленной экологии и рационального природопользования АО "Морской порт Санкт-Петербург"



Познание природы через игру и творчество — это первый шаг к ее защите. Морской порт Санкт-Петербург продолжает системную работу по экологическому просвещению молодежи, и эти усилия уже дают свои плоды. Ведь любовь к родному краю не рождается сама по себе — ее, как и заботу об окружающем мире, нужно бережно воспитывать с детства.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.TV