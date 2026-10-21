Корабль детства: на Канонерском острове появился новый игровой "причал"

Детский смех и неподдельный восторг окутали пространство полностью. Почувствовать себя пиратом, капитаном корабля, да и просто весело провести время ребята Канонерского острова теперь могут в двух шагах от школы. У них появилась новая игровая площадка.
Здесь было достаточно много всего разломано, а здесь сейчас более такая, удобная площадка. Здесь достаточно прикольные качельки появились, горка появилась, на ней будет очень удобно играть в "слепую курицу". Это когда один человек закрывает глаза и ищет других, а все остальные от него бегают. Здесь можно будет играть! Я рада, что появилась такая большая площадка!
Елизавета Кулешова, ученица школы №379
- Для детей вот это самая лучшая площадка сейчас на Канонерском острове! Поэтому мы очень рады. Благодарны. Да, очень здорово. Очень благодарны, здорово. И открытие было шикарное, конечно. Да, молодцы.
- Спасибо большое. Морскому порту спасибо! И теперь, по-моему, все дети будут именно здесь!
Жители Канонерского острова
Обновленный комплекс появился на месте устаревшей конструкции. Финансирование проекта обеспечил Морской порт Санкт-Петербург, который входит в Первую Портовую Компанию.
Сегодня нам особенно важно сделать продолжение традиции, сделать что-то по-настоящему нужное и доброе для семей, которые здесь живут. Мы верим, что новая площадка станет любимым местом для детей. Пусть здесь звучит звонкий смех, пусть ребята находят друзей, придумывают яркие истории и учатся новому!
Максим Мартышов, управляющий директор АО "Морской порт Санкт-Петербург"
Здесь есть все и даже больше. Горка-корабль, качели, карусель, песочница. А для ребят постарше и взрослых обустроили спортивную зону.
В данном случае инициатива шла от жителей. Было старое оборудование, конечно, детям было неинтересно и небезопасно уже на ней находиться, поэтому, конечно же, вот видите, как здорово теперь получилось! И не только дети, но и взрослые здесь тоже могут отдыхать. Здесь есть спортивные тренажеры.
Наталия Борейко, первый заместитель главы администрации Кировского района
Обновили не только площадку. На прилегающей территории заменили ограждения, дорожки и брусчатку. А также восстановили газоны и посадили более 800 кустов декоративной спиреи.
Я благодарен портовикам прежде всего, потому что, несмотря на непростое время, в которое мы сейчас живём, они пошли нам навстречу, достаточно быстро, оперативно согласовали. Без их стопроцентного участия у нас бы ничего не получилось, потому что это достаточно серьёзный бюджет, но весь бюджет здесь, его можно потрогать, посмотреть и так далее. И самое главное, я рад, что ещё до каникул дети могут здесь какое-то время провести, и после каникул здесь группы продлённого дня будут и бегать, и прыгать, отдыхать, как-то разгружаться.
Борис Логунов, глава муниципального образования "Морские ворота"
Вместо старой площадки — новый комплекс, который объединил игровую и спортивную зоны. Жители уже оценили: площадка стала лучшей на острове. И это тот случай, когда традицию поддерживают не словами, а делом — чтобы детям было где расти, играть и находить друзей.
Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv
Видео: Piter.TV
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