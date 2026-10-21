Корабль детства: на Канонерском острове появился новый игровой "причал"

Горка в виде корабля, качели и спортивные тренажёры: у школы №379 на Канонерском острове открыли обновлённую площадку. Проект реализован при поддержке Морского порта Санкт-Петербурга. Жители уже называют её лучшей на острове.

Детский смех и неподдельный восторг окутали пространство полностью. Почувствовать себя пиратом, капитаном корабля, да и просто весело провести время ребята Канонерского острова теперь могут в двух шагах от школы. У них появилась новая игровая площадка.

Здесь было достаточно много всего разломано, а здесь сейчас более такая, удобная площадка. Здесь достаточно прикольные качельки появились, горка появилась, на ней будет очень удобно играть в "слепую курицу". Это когда один человек закрывает глаза и ищет других, а все остальные от него бегают. Здесь можно будет играть! Я рада, что появилась такая большая площадка! Елизавета Кулешова, ученица школы №379

- Для детей вот это самая лучшая площадка сейчас на Канонерском острове! Поэтому мы очень рады. Благодарны. Да, очень здорово. Очень благодарны, здорово. И открытие было шикарное, конечно. Да, молодцы.

- Спасибо большое. Морскому порту спасибо! И теперь, по-моему, все дети будут именно здесь! Жители Канонерского острова

Обновленный комплекс появился на месте устаревшей конструкции. Финансирование проекта обеспечил Морской порт Санкт-Петербург, который входит в Первую Портовую Компанию.

Сегодня нам особенно важно сделать продолжение традиции, сделать что-то по-настоящему нужное и доброе для семей, которые здесь живут. Мы верим, что новая площадка станет любимым местом для детей. Пусть здесь звучит звонкий смех, пусть ребята находят друзей, придумывают яркие истории и учатся новому! Максим Мартышов, управляющий директор АО "Морской порт Санкт-Петербург"

Здесь есть все и даже больше. Горка-корабль, качели, карусель, песочница. А для ребят постарше и взрослых обустроили спортивную зону.

В данном случае инициатива шла от жителей. Было старое оборудование, конечно, детям было неинтересно и небезопасно уже на ней находиться, поэтому, конечно же, вот видите, как здорово теперь получилось! И не только дети, но и взрослые здесь тоже могут отдыхать. Здесь есть спортивные тренажеры. Наталия Борейко, первый заместитель главы администрации Кировского района

Обновили не только площадку. На прилегающей территории заменили ограждения, дорожки и брусчатку. А также восстановили газоны и посадили более 800 кустов декоративной спиреи.

Я благодарен портовикам прежде всего, потому что, несмотря на непростое время, в которое мы сейчас живём, они пошли нам навстречу, достаточно быстро, оперативно согласовали. Без их стопроцентного участия у нас бы ничего не получилось, потому что это достаточно серьёзный бюджет, но весь бюджет здесь, его можно потрогать, посмотреть и так далее. И самое главное, я рад, что ещё до каникул дети могут здесь какое-то время провести, и после каникул здесь группы продлённого дня будут и бегать, и прыгать, отдыхать, как-то разгружаться. Борис Логунов, глава муниципального образования "Морские ворота"

Вместо старой площадки — новый комплекс, который объединил игровую и спортивную зоны. Жители уже оценили: площадка стала лучшей на острове. И это тот случай, когда традицию поддерживают не словами, а делом — чтобы детям было где расти, играть и находить друзей.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.TV