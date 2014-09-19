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Ребенок сломал руку на новой детской площадке в Петербурге
Сегодня, 9:35
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Ребенок сломал руку на новой детской площадке в Петербурге

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Пострадавший упал на том участке площадки, где защитный слой покрытия оказался тоньше предусмотренного.

В Петербурге ребенок сломал руку на новой детской площадке. Как пишет 78.ru, его родители винят управляющую компанию. 

По информации источника, мальчик пострадал еще 24 августа на улице Чирикова. Дом ввели в эксплуатацию в 2024 году, но за это время жильцы сталкиваются с различными недоделками и проблемами. 

Пострадавший упал на том участке площадки, где защитный слой покрытия оказался тоньше предусмотренного. Собственникам предложили обсудить, готовы ли они самостоятельно оплатить работы по переделке стоимостью свыше 1 млн рублей. 

Теперь жители планируют выяснить, кто отвечает за состояние площадки и почему опасное покрытие не было приведено в соответствие требованиям. 

Ранее на Piter.TV: ребенок пострадал на эскалаторе в ТЦ на улице Ильюшина. 

Фото: Piter.TV 

Теги: детская площадка, происшествия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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