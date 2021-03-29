Ребенок пострадал на эскалаторе в ТЦ на улице Ильюшина

Следователи Петербурга устанавливают обстоятельства травмирования ребенка на эскалаторе в торговом центре на улице Ильюшина. Как сообщили в СК РФ, по данному факту проводит проверку отдел по Приморскому району.
Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Пресс-служба СК РФ
Кроме того, проверочные мероприятия организовала прокуратура. По информации СМИ, рука полуторагодовалого мальчика попала в механизм эскалатора. Ему диагностировали рваную рану пятого пальца правой кисти. Пострадавший госпитализирован, его состояние оценили как удовлетворительное.
Ранее мы рассказывали о том, что пострадавшая на эскалаторе в метро Петербурга пенсионерка получит 150 тыс. рублей компенсации.
Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
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