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Ребенок пострадал на эскалаторе в ТЦ на улице Ильюшина
Сегодня, 8:57
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Ребенок пострадал на эскалаторе в ТЦ на улице Ильюшина

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Ему диагностировали рваную рану пятого пальца правой кисти.

Следователи Петербурга устанавливают обстоятельства травмирования ребенка на эскалаторе в торговом центре на улице Ильюшина. Как сообщили в СК РФ, по данному факту проводит проверку отдел по Приморскому району. 

Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Пресс-служба СК РФ 

Кроме того, проверочные мероприятия организовала прокуратура. По информации СМИ, рука полуторагодовалого мальчика попала в механизм эскалатора. Ему диагностировали рваную рану пятого пальца правой кисти. Пострадавший госпитализирован, его состояние оценили как удовлетворительное. 

Ранее мы рассказывали о том, что пострадавшая на эскалаторе в метро Петербурга пенсионерка получит 150 тыс. рублей компенсации. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: происшествия, ск рф
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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