Тела двух пожилых сестёр нашли на севере Москвы

Одной из погибших было 73 года, другой — 71 год.

В квартире одного из домов, расположенных на Беломорской улице, накануне вечером обнаружили трупы двух женщин преклонного возраста. Погибшие приходились друг другу родными сёстрами, сообщил "МК".

По данным издания, следователи рассматривают версию, что они могли свести счёты с жизнью. Одной из погибших было 73 года, другой — 71 год. Женщины проживали вдвоем. На месте происшествия криминалисты нашли предсмертную записку.

Установлено, что женщины проживали вдвоем. Кроме того, одна из сестёр долгое время боролась с онкологическим заболеванием. У второй москвички в 2011 году погиб сын. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что женщина и ее родители задохнулись в погребе в Свердловской области.

Фото: Piter.TV