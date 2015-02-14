Трое членов семьи один за другим задохнулись в погребе в Свердловской области

Две женщина и мужчина скончались из-за нехватки кислорода.

В Свердловской области работник детского сада и ее родители задохнулись в собственном погребе, когда спустились за консервированными продуктами. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Тела 57-летнего мужчины, его 56-летней жены и их 35-летней дочери нашли в погребе в одном из домов. Предварительной причиной смерти названо отравление. Признаков криминала на трупах не обнаружили.

По версии СК, семья из трех человек отравилась газом, который скапливается в овощных ямах. Первой в погреб спустилась дочь хозяев, а следом за ней и ее мать. Хозяин дома отправился им на помощь, когда женщины не вернулись в дом. По расположению тел видно, что мужчина пытался подтянуть дочь и супругу к выходу, но сам упал без сознания.

Выброс опасного газа в замкнутое пространство спровоцировали высокий уровень грунтовых вод и затяжные дожди, отметили в ведомстве. Следователи завели уголовное дело.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)