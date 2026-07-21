ФСБ ликвидировала мужчину из Тюмени, планировавшего теракт

Злоумышленник был нейтрализован после того, как открыл огонь из автомата Калашникова.

Агент украинских спецслужб при задержании у тайника в Тюмени открыл стрельбу из автомата Калашникова и был нейтрализован ответным огнем российскими силовиками. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ России. Известно, что во время проведения миссии никто из сотрудников надзорного ведомства или гражданского населения не пострадал. Криминальная деятельность выявлена при совместной работе со Следственным комитетом. Подозреваемый планировал совершить диверсионно-террористический акта в отношении одного из ключевых предприятий Уральского федерального округа. На месте происшествия обнаружено и изъято оружие,, боеприпасы к нему и компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ).

Возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего жителя города Тюмени, уроженца Украинской ССР. Он подозревается в … "подготовке к террористическому акту", "незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов", "незаконном обороте взрывных устройств" и "посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов". ЦОС ФСБ России

Оперативники полагают, что 60-летний уроженец Украинской ССР в Telegram-канале по личной инициативе связался с представителем спецслужб киевского режима, а затем по заданию иностранного государства готовил теракт на одном из крупных промышленных предприятий в России. Он изучил систему охраны и график движение поездов на железной дороге. Мужчина также установил уязвимые места для размещения взрывчатки. После получения задания подозреваемый приобрел все необходимые компоненты, изготовил СВУ и в ночь на 19 июля оставил бомбу в тайнике в заброшенном здании.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России