Силовики предотвратили незаконную деятельность ВСУ в ДНР.

Бойцы российского специального подразделения силовых структур "Горыныч" поразили на территории населенного пункта Константиновка в Донецкой народной республике четыре диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины, а также ретранслятор для беспилотников противника. Соответствующими данными с журналистами поделились представители управления пресс-службы ФСБ из нового региона страны.

Подразделение "Горыныч" донецкого управления ФСБ уничтожает украинских террористов в Константиновке. <...> Бойцы ФСБ выявили и уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника и ретранслятор для управления БПЛА. пресс-служба УФСБ по ДНР

В Константиновке бойцы ФСБ уничтожили диверсантов и пункт управления БПЛА ВСУ.

Фото и видео: пресс-служба УФСБ РФ по ДНР