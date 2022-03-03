В Константиновке бойцы ФСБ уничтожили диверсантов и пункт управления БПЛА ВСУ

Бойцы подразделения ФСБ"Горыныч" уничтожил украинских диверсантов в ДНР.

Бойцы российского специального подразделения силовых структур "Горыныч" поразили четыре диверсионные группы, схрон с боеприпасами и пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Известно, что личный состав и боевые средства противника располагались на территории населенного пункта Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующими данными с журналистами поделились представители регионального управления пресс-службы ФСБ.

Бойцы ФСБ выявили и уничтожили вражеский пункт управления беспилотниками и схрон с боеприпасами. Операторы "Горыныча" ликвидировали четыре диверсионно-террористические группы противника, базировавшиеся вдоль маршрутов продвижения российских войск. пресс-служба УФСБ по ДНР

Бойцы ФСБ уничтожили диверсантов и пункт управления БПЛА ВСУ в Константиновке.

Фото и видео: пресс-служба УФСБ РФ по ДНР